La muerte de 2 niños sin hogar en la gélida Detroit plantea interrogantes sobre un sistema defectuoso que está en peligro

Según Donald Whitehead, director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar , muchas ciudades estadounidenses ya no disponen de recursos suficientes o no los están desplegando de la forma más eficaz para satisfacer las necesidades de sus residentes sin hogar. Los funcionarios públicos, por su parte, no han hecho lo suficiente para abordar las causas profundas de la falta de hogar, entre las que se encuentran la escasez de viviendas asequibles para personas con bajos ingresos , la subida de los precios de los alquileres por parte de los propietarios y un salario mínimo federal de US$ 7,25.

“Llamé a otros estados, a ciudades que no conocía, a ciudades a las que la gente me pedía que llamara. Incluso pedí ayuda a Detroit, donde he estado más tiempo en la lista CAM ”, dijo Williams a WXYZ, afiliada de CNN , refiriéndose al sistema Coordinated Entry con el que se insta a las personas sin hogar a ponerse en contacto dentro y en los alrededores de Detroit.

