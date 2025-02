“La decisión final de la guerra en Ucrania será entre Rusia y Estados Unidos”

En CNN Primera Mañana, afirmó que “ha sido un impacto grande porque la Unión Europea (UE) ha tenido un papel fundamental en lo que ha sido la guerra de Ucrania. Pero también la UE llega tarde y mal a esta solución, porque ha tenido tiempo en estos cuatro años para organizarse, para invertir en su defensa propia. No lo ha hecho, ha estado más preocupada en otros intereses , como la agenda verde que tenía Ursula von der Leyen (presidenta de la Unión Europea), incluso para solucionar un problema que al final no ha sido posible, como es el de la inmigración, y no ha estado en esta cuestión que era tan importante como era la resolución del conflicto de Ucrania”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.