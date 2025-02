Quiénes ganan y quiénes pierden con los impuestos a productos de plataformas como Shein, Temu y otras

“Sí le he tenido que subir a los artículos: más o menos calculo cuánto es del impuesto, lo divido entre el total de artículos que tengo y, no sé, son 10 pesos; entonces si daba algo en 50 pesos, pues bueno parto a partir de que me costó 60 más mi ganancia. Pero la ganancia ya no es la misma”, explica Guadalupe.

Guadalupe da un ejemplo: antes una prenda que costaba en Shein 150 pesos mexicanos (US$ 7,3) después de aplicar los descuentos de la aplicación, quedaba en 90 pesos (US$ 4,4) la diferencia de 60 pesos (US$ 2,9) era su ganancia.

