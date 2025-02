Trump llama a Zelensky “dictador” mientras sigue repitiendo los argumentos utilizados por Rusia

La afirmación de Trump en la publicación de que “Estados Unidos ha gastado más de US$ 200.000 millones más que Europa” para apoyar a Ucrania no se sostiene. Según el Instituto Kiel, Europa en su conjunto ha contribuido con US$ 138.000 millones en ayuda financiera, humanitaria y militar. Eso se compara con los US$ 119.000 millones de Estados Unidos.

