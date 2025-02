Agustín Natoli: “Milei no sabía cómo iba a terminar, pero eso no lo exime de responsabilidad”

Sin embargo, el analista remarcó que eso no lo exculpa: “¿Lo exime de responsabilidad? No. Para mí es culpable, porque no puede ser que no se haya asesorado, que no se haya fijado qué era lo que estaba promocionando. Un presidente debe poner a su pueblo por delante de todo”.

Natoli consideró que el presidente no habría estado al tanto del desenlace, pero aún así lo responsabilizó: “Para mí, Milei no sabía que esto iba a terminar así. Imaginate el costo político en el que incurrió el gobierno comparado con la plata que supuestamente se llevaron. No tiene sentido. Estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares repartidos entre 15 billeteras. Desde ese punto de vista, que es subjetivo, no creo que él hubiese imaginado este desenlace”.

