“¿Cuándo vamos a dejar los europeos de escandalizarnos por Donald Trump y empezar a ayudarle a poner fin a esta guerra?”, escribió Johnson. “Por supuesto que Ucrania no empezó la guerra. Da igual que digas que Estados Unidos atacó Japón en Pearl Harbor. Por supuesto que un país que sufre una invasión violenta no debería celebrar elecciones. En el Reino Unido no hubo elecciones generales entre 1935 y 1945. Por supuesto que los índices de Zelenskyy no son del 4%. En realidad son casi los mismos que los de Trump”.

