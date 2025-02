El fiscal del Distrito de Los Ángeles insta a juez a rechazar la solicitud de los hermanos Menéndez de un nuevo juicio

“El fiscal de distrito Nathan Hochman nos llevó de regreso a 1996 hoy. Abrió las heridas que hemos pasado décadas tratando de sanar. No nos escuchó”, dice un comunicado de la Coalición Justicia para Erik y Lyle, liderada por la familia. “Sugerir que los años de abuso no podrían haber llevado a la tragedia en 1989 no solo es indignante, sino también peligroso. El abuso no existe en un vacío”, añadió.

