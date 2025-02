Los Yankees de Nueva York sorprenden al mundo del béisbol con una nueva política de vello facial

La norma ha sido criticada por varios jugadores a lo largo de los años. Don Mattingly fue famoso por estar en el banquillo durante un partido en 1991 después de negarse a cortarse el pelo, un incidente que más tarde fue parodiado en el legendario episodio “Homer at the Bat” de “ The Simpsons ”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.