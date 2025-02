De criticar a Zelensky a presionar a los senadores, Vance se consolida como el número dos de Trump

Con todo, su franqueza en su primer mes no ha estado exenta de controversia. Su afirmación en una publicación en X de que “los jueces no pueden controlar los poderes legítimos del ejecutivo” desató la preocupación de los académicos constitucionales de que el presidente pudiera ignorar los fallos judiciales. (Desde entonces, Trump ha dicho que tiene la intención de “cumplir la ley”, aunque planteó una nueva serie de temores con una críptica publicación en las redes sociales: “El que salva a su país no viola ninguna ley”).

