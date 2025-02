Melania Trump vuelve a Washington tras cuatro semanas de ausencia

Después de eso, su siguiente aparición pública no fue hasta el sábado, cuando entró en la Sala Este para el “Hail to the Chief”, sonriendo junto a su marido, que vestía un esmoquin, mientras que ella lucía un modelo a juego.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.