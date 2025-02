Waldo Wolff: “Ojalá Milei se saque de encima lo peor del kirchnerismo”

Al referirse a las fugas de las comisarías el funcionario porteño aclaró:”Antes no había presos. La Ciudad de Buenos Aires no tiene presos, sino detenidos. No deberían estar. No tiene penitenciaría, sino que tiene comisarías. Desde que esto pasó en el 2021 hay sistemáticamente fugas porque no tenés donde meterlos”.

“La 9 de Julio es nuestra y no está más cortada. Es de un sector político pensar que llegó y cambió todo. Todos los piquetes que no están frente a ámbitos federales los saca el gobierno de la Ciudad”, indicó Wolff, y recordó: “Tenemos un concepto que es que le tenés que pedir permiso al gobierno porteño para hacer una actividad movilizada. No tenemos protocolo antipiquetes… Le permitimos a la gente manifestarse si se avisa con tiempo si amerita cortar durante un tiempo determinado”.

