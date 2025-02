Cómo será el registro para inmigrantes indocumentados que Trump creó en EE.UU.

En cuanto a la posibilidad de que se apliquen consecuencias severas a quienes no envíen su información, Uribe considera que será un desafío para el Gobierno actual. “Si el Gobierno no sabe que una persona existe, no puede imponer consecuencias”, asegura. La abogada también anticipa que esta medida podría desencadenar litigios en el futuro.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.