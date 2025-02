El mayor reto de los pilotos de NASCAR al correr su primera carrera en la Ciudad de México

El campeón de la NASCAR Cup Series 2020 también afirmó que “todas estas cosas tienen un efecto dominó y se afectan entre sí. Como no tenemos experiencia con esto, no se realmente qué esperar”. Sin embargo, considera que “mucha gente lo pasará por alto porque no está familiarizada con la altitud que hay aquí en general”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.