Crucero rescata a 11 personas a la deriva entre Cuba y México

“El capitán me llama de inmediato como el arrendador del barco para informarme que van a dar la vuelta e investigar, y eso fue precisamente lo que hicieron”, relató Roper más tarde en una entrevista grabada compartida con CNN Travel. “Enviaron un barco piloto con miembros de la tripulación del Brilliance of the Seas hacia el barco varado”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.