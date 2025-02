Katy Perry está entre las 6 mujeres que se dirigirán al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin

La periodista Gayle King, la cantante Katy Perry y la científica investigadora en Bioastronáutica Amanda Nguyen están entre el equipo de seis personas que se lanzará en el vehículo New Shepard. Se les unirá Aisha Bowe, una excientífica de cohetes de la NASA y CEO de STEMBoard , y Kerianne Flynn, una productora de cine que ha realizado trabajos no lucrativos con la Escuela Allen-Stevenson , The High Line y el Parque del Río Hudson .

