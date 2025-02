¿Por qué pone sus ojos en Argentina Vitalik Buterin, una de las personas más importantes del mundo cripto a nivel global?

El Salvador fue la primera -y hasta ahora única- nación en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en 2021 y, aunque hace semanas se dio marcha atrás con esa medida, en medio de negociaciones por un préstamo con el FMI , el país conserva reservas nacionales en ese activo. A fines del año pasado, Nayib Bukele celebró cuando la cripto llegó a cotizar U$S 100.000. Si bien esa cotización récord no se sostuvo y actualmente ronda en los U$S 85.000, una buena parte de los Bitcoins de El Salvador se compraron a un precio de U$S 51.000.

