¿Dimitirá el papa Francisco? Los expertos lo ven improbable, pero el pontífice suele dar sorpresas

Renunciar al papado no es como dejar de ser presidente de una empresa o consejero delegado de una gran corporación. No hay límites de mandato, no hay consejo de administración, y se considera un trabajo para toda la vida. Para los católicos, el papa es el sucesor de San Pedro y desempeña un ministerio encomendado por el propio Cristo. Sin embargo, el papado es también un cargo y los avances de la medicina moderna y la esperanza de vida han planteado un nuevo escenario. Tampoco está claro cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el papa, de 88 años, ni su pronóstico a largo plazo.

