Las polémicas de “Emilia Pérez”, nominada a los Oscar como mejor película del año

Derbez dijo que había recibido esos reconocimientos porque quienes los entregan “no hablan español” y no notaban lo que a su juicio era una deficiente actuación de Gomez. En un comentario de TikTok que muestra un fragmento del podcast, Gomez comentó: “Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

Algunos incluso señalan que el cineasta, al no conocer la realidad del país, no podría haber comprendido completamente la sensibilidad cultural que tocaba. Audiard, sin embargo, defendió su trabajo asegurando que “Emilia Pérez” no pretende ofrecer respuestas, sino plantear preguntas, y pidió a los espectadores ver la película antes de emitir juicios definitivos.

Gascón negó además haber criticado a su compañera de elenco en Emilia Pérez, Selena Gomez, y dijo que los tuits aludidos no son de ella. “Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le mandé el post que me mandaron y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’”, explicó .

