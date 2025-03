Gene Hackman y Betsy Arakawa vivieron una vida tranquila y privada en Nuevo México antes de su muerte, dicen amigos

Hackman había hablado en la gran inauguración del Museo O’Keeffe en 1997: “En los 10 años que he vivido aquí, me ha cautivado la emoción y el espíritu indomable de este lugar”, dijo el actor, según reportó el Santa Fe New Mexican en 2022.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.