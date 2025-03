SpaceX canceló el lanzamiento de su octavo vuelo de prueba de la nave Starship

Pero un par de percances, que incluyen un problema no revelado con el cohete propulsor Super Heavy, surgieron durante la cuenta regresiva para el lanzamiento. Mientras que el problema del propulsor no parecía detener los procedimientos por mucho tiempo, las computadoras detectaron más problemas, y la compañía decidió cancelar el lanzamiento. SpaceX aún no ha fijado una fecha para el próximo intento, pero el vehículo podría estar listo para despegar en tan solo 24 horas, dijo Dan Huot de SpaceX durante la transmisión en vivo.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.