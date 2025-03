“El gobierno funciona por la confrontación y Manes fue lo más parecido que encontraron a un kirchnerista”

En CNN Primera Mañana, afirmó que “la forma del discurso explica un poco de lo que paso después. Como no fueron todo lo kirchnerista, y el gobierno de Milei funciona en bases a la confrontación. Fue lo más parecido a encontrar a un kirchnerista en toda la sala y encontraron a Manes. Como no fue Cristina, como no fue el kirchnerismo, como no fue el kicilochismo, había que encontrar un nuevo enemigo” .

