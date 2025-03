La actriz Martha González hará streaming: “Estoy tan entusiasmada”

“Estoy tan entusiasmada. Es la reina del streaming Malena Guinzburg. Que me llame ella para que la acompañe… Se me paralizó el corazón. Estaba en Carlos Paz y recibí un mensaje suyo. No lo podía creer” , contó sobre el detrás de escena de la propuesta.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.