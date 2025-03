La gran noche de Trump agudiza las amargas divisiones internas de Estados Unidos

“Podría encontrar una cura para la enfermedad más devastadora –una enfermedad que acabaría con naciones enteras o anunciar las respuestas a la mayor economía de la historia– o la detención de la delincuencia a los niveles más bajos jamás registrados. Y estas personas sentadas aquí no aplaudirán, no se pondrán en pie y, desde luego, no vitorearán estos logros astronómicos”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.