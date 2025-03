“No le copiamos ninguna medida a Javier Milei: hace rato que tenemos este temperamento”

“Empezaron las clases y no estuvo en ninguna escuela celebrando un nuevo ciclo lectivo. Hace pocos días se dirigió a la sociedad en el Congreso y no habló de salud, educación, cultura y justicia. Es una opinión mía que no le importa la educación, pero es sobre los datos que nos da el presidente todos los días” , explicó, y aclaró: “Es poco para un país que necesita el auxilio de la educación”.

