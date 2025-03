Los bruscos cambios de política de EE.UU. sobre Ucrania han hecho tambalear a Kyiv. Esta semana puede aclararse el panorama

Pero se aprecia un cambio más profundo, que Europa se ha resistido a aceptar y al que está intentando adaptarse. La administración Trump no se ve a sí misma como un aliado de Ucrania y sus partidarios europeos, sino como un intermediario entre ellos y Moscú, con la esperanza de rehabilitar a Rusia en la escena mundial. Trump ha dicho que está “considerando seriamente” imponer más sanciones a Moscú. Sin embargo, no las ha aplicado. Hasta ahora, Rusia sólo ha probado las zanahorias y no ha sentido ningún garrote.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.