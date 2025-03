Marco Rubio dice que el Gobierno decidió cancelar el 83% de los programas de USAID

La congelación de la ayuda exterior de la administración, que paralizó los pagos a organizaciones sin ánimo de lucro y contratistas, así como sus medidas para desmantelar la USAID han sido impugnadas en los tribunales. Un juez federal ha permitido a la administración seguir adelante con los despidos y las bajas laborales, pero otro juez federal dictaminó que la administración debe pagar casi US$ 2.000 millones en honorarios no abonados por labores humanitarias. La Corte Suprema confirmó esta última sentencia la semana pasada, pero no fijó un plazo para el pago.

