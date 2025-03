Campo Sacha, la “joya de la corona” del petróleo de Ecuador. ¿Por qué es tan importante?

“Mucho se ha dicho de Sacha que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que a las joyas hay que pulirlas. El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila, la propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia”, anunció Manzano.

“Siempre fui claro y frontal, dándole valor al tiempo y a las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Si hasta el 11 de marzo, 21:00 no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones”, precisó Noboa.

