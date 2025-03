Petro se juega una de sus últimas cartas políticas rumbo a la contienda electoral de 2026 en Colombia

El analista político Óscar Montes le dijo a CNN que esta consulta popular no es más que un pulso político que promueve el presidente Gustavo Petro para movilizar a su base en medio de las dificultades que enfrenta su gobierno por los escándalos de posible corrupción, la falta de gestión y la crisis ministerial para fortalecerse, sostiene, frente a las elecciones del próximo año. “Él cree en la calle. De hecho, fue lo que lo llevó a la Presidencia al apoyar el llamado estallido social en 2021. El Congreso es un poder independiente, así como lo es el Judicial y el Ejecutivo. En Colombia hay, afortunadamente, independencia de poderes establecida en la Constitución. El Congreso, elegido popularmente, así como aprueba leyes también puede hundirlas. Pero el presidente parece que no está dispuesto a aceptar eso y por eso acude a la consulta popular, que no es más que una jugada política para tratar de tener oxígeno para lo que viene el próximo año”.

Algunos sectores empresariales han cuestionado la reforma laboral porque dicen que no combate la informalidad, no ayuda a crear nuevos empleos, aumenta la carga laboral de las empresas y complica las negociaciones con los sindicatos. “Como lo ha reiterado la ANDI, la reforma laboral que está en trámite en el Congreso de la República no genera los incentivos adecuados para revertir la informalidad, sino que aumenta las rigideces en el mercado, no toma en cuenta las nuevas dinámicas económicas globales, disminuye la competitividad y, posiblemente, incrementa la conflictividad laboral”, sostuvo ante medios locales Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) el 2 de marzo.

