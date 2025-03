¿Puede EE.UU. deportar inmigrantes con residencia? El caso de Mahmoud Khalil desata debate

Khalil fue detenido por dos agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional en el edificio de apartamentos, propiedad de la universidad, donde vive con su esposa, ciudadana estadounidense, según un comunicado de Writers Against the War on Gaza.

“Hay una cuestión de si el debido proceso va a suceder aquí o para cualquier otra persona”, dijo Mackler. “Estamos viendo a la administración Trump usar el poder del Gobierno para ir tras personas o instituciones que no les gustan o con las que no están de acuerdo. En una sociedad libre eso no debería pasar”.

