¿Puede ser ‘ilegal’ protestar en Estados Unidos? La vaga advertencia de Trump plantea dudas constitucionales

“Creo que una amenaza tan amplia va a tener un efecto amedrentador sobre las protestas y los manifestantes”, afirmó Gloria J. Browne-Marshall, profesora de Derecho Constitucional del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York y autora del libro de próxima publicación “ A Protest History of the United States”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.