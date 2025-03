Surgen nuevos detalles sobre las horas de estudiante residente estadounidense desaparecida en la playa de Punta Cana

Las cámaras captaron posteriormente a cinco mujeres y un hombre saliendo de la playa alrededor de las 4:55 a.m., pero Konanki parece haberse quedado con un hombre de unos 20 años, según informaron fuentes a CNN. Las cámaras de vigilancia grabaron al hombre saliendo de la playa poco antes de las 9:00 a.m., pero Konanki no estaba a la vista.

