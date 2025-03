El retraso de Putin en aceptar el plan de EE.UU. para Ucrania parece un intento de jugar con Trump

Trump dio el mejor giro a la respuesta de Putin, diciendo que había emitido una “declaración muy prometedora, pero no estaba completa”. Y añadió: “Ahora vamos a ver si Rusia está allí o no. Y si no están, será un momento muy decepcionante para el mundo”. El optimismo de Trump era comprensible en su intento de dar impulso a una incipiente iniciativa diplomática. Pero su disposición a ignorar un nuevo conjunto de onerosas condiciones de Putin supuso un marcado contraste con su furia cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se sentó en el Despacho Oval e intentó explicar por qué no confiaría en la palabra de Rusia en un acuerdo de paz sin garantías de seguridad.

