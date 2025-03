Schumer da marcha atrás en su lucha contra el proyecto de ley de los republicanos que evitaría el cierre del Gobierno

“Mi frustración ahora mismo es que este proyecto de ley no es una enmienda constitucional. Es un nuevo proyecto de ley de presupuesto y va a recortar los servicios de veteranos en US$ 1.200 millones, a FEMA en US$ 300 millones, recortar los bomberos de incendios forestales y el agua en Arizona y el hecho de que Trump piensa que es una buena cosa para este país me asombra y voy a pensar en la otra pregunta en un momento posterior y la fecha una vez que lo superemos”, dijo Gallego a los periodistas.

