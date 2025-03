Marco Rubio sugiere que Estados Unidos podría buscar nuevos acuerdos comerciales después de los aranceles recíprocos

“Vamos a imponer aranceles a los países de forma recíproca a los que nos imponen a nosotros: no es contra Canadá, no es contra México, no es contra la UE, es a todos”, dijo Rubio durante una entrevista en el programa “Face the Nation” de CBS.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.