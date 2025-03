Karina Banfi: En el oficialismo hay “falta de profesionalidad en la cuestión política, buscan outsider y no están preparados”

Remarcó que “no hay que mirar al Congreso para que investigue al presidente que está investigado por un supuesto hecho de corrupción, hay que mirar a la justicia. No deben acobardarse en un silla, ellos no responden, ni responde el poder ejecutivo, y miran al Congreso, que el viernes se estaban fajando porque no se ponían de acuerdo”.

En este sentido, Karina Banfi afirmó que “la justicia no tiene que hacer el trabajo que hacer y no es confiable. Las comisiones investigadores no han servido para nada, terminan siendo un circo político. En el Congreso tiene que haber un proceso que vaya acompañando al judicial”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.