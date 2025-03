ICE detiene a Jeanette Vizguerra, activista por los derechos de los migrantes, reconocida por la revista Time

“Sea cual sea el lugar, no importa si es un hospital, no importa si es una escuela, no importa si es una iglesia… No importa si algunas personas llevan aquí 40 o 50 años”, dijo Vizguerra a KCNC. “Todo el mundo está en riesgo”.

