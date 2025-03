Martín Maquieyra, diputado del PRO: “El kirchnerismo intentó desestabilizar a este gobierno”

Sobre la represión de la semana pasada en las afueras del Congreso, afirmó que “hubo mucha violencia. A una marcha que los jubilados hacen ritualmente desde hace 15 años, se han sumado barrabravas, facciones del kirchnerismo, de los partidos de izquierda, muy similar a los de 2017. Se trató intentar que el Congreso no funcione, La idea era desestabilizar, no tengo duda. Esperamos que hoy no haya violencia que lleva a la represión” .

En este sentido, destacó que “se espera que se cuente con los votos de la oposición no intransigente, no el kirchnerismo, si no de la más racional y dialoguista avalará el DNU”.

