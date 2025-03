Cómo descifrar los vertiginosos días de diplomacia bélica en Ucrania

En las conversaciones con Rusia en Arabia Saudita a principios de este mes, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que los próximos días pondrían a prueba la seriedad de Moscú en las negociaciones. “Dependerá de ellos decir sí o no. Espero que digan que sí. Y si lo hacen, creo que hemos avanzado mucho. Si dicen que no, lamentablemente sabremos cuál es el impedimento para la paz aquí”. Según el propio Rubio, Moscú ya ha respondido negativamente. Pero no puede decirlo por obvias razones políticas y diplomáticas, y no le queda otra opción que seguir insistiendo.

