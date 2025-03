George Foreman, el gran boxeador de los pesos pesados que luchó contra Muhammad Ali, muere a los 76 años

“La segunda vez me lo creí a pies juntillas”, dijo. “La primera vez no me lo creí. Cuando luchas por el título mundial de los pesos pesados, te sientes increíble, no parece que estés realmente allí, podría ser un sueño. ‘Te vas a despertar pronto, no perteneces al ring con estos tipos’”.

“Me golpeó con un rápido uno-dos, me derribó a la lona y toda mi vida cambió. Estaba destrozado. No sabía que iba a hacer el mejor amigo que he tenido en mi vida”.

Continuó: “Caminé orgulloso por Lyons Avenue en el Fifth Ward [en Houston] llevando mi medalla. Un tipo que creía que era un amigo se acercó, me miró a la cara y me dijo: ‘¿Cómo pudiste hacer lo que hiciste cuando los hermanos [Smith y Carlos] estaban haciendo lo suyo?’. Me rompió el corazón. No me lo esperaba”.

Según declaró a The Undefeated: “Cuando entré en la Villa Olímpica, vi a un par de atletas que se parecían a mí. Fui a hablar con ellos, pero no hablaban inglés. Por primera vez me di cuenta de que lo único que podía identificarnos eran los colores de nuestra nación”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.