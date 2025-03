Gustavo Montanini: “Nos pareció que teníamos que tener un primer proyecto interesante vinculado con esas nuevas tecnologías”

En esta línea Montanini añadió: “Lo que queremos es que exista una serie de respuestas automáticas a preguntas que también son automáticas, porque no nos olvidemos que los docentes de años ya más o menos sabemos cuáles son las preguntas que tienen los estudiantes, entonces preguntas automáticas, respuestas automáticas, esas respuestas por supuesto están creadas por los propios profesores, no es que es sólo la inteligencia artificial la que contesta, entonces en esa dinámica lo que podríamos hacer es alivianar un poco la tarea del docente, calmar un poco la ansiedad de los estudiantes, porque no nos olvidemos que los estudiantes tienen clases presenciales, pero también a veces tienen alguna duda en un momento determinado y quieren seguir estudiando”.

