Claudio Loser: “Un ajuste cambiario ideal sería el de dejar flotar el tipo de cambio”

En cuanto a la estrategia ideal para el tipo de cambio, Loser sostuvo que “lo mejor sería dejarlo flotar. Flotar significa que el Banco Central no interviene, salvo en una crisis extrema. El tipo de cambio debe establecerse en el mercado”, explicó. Además, destacó que la Argentina cuenta con una ventaja clave que no tenía en años anteriores: “No hay déficit fiscal y no hay expansión monetaria del Banco Central. Esto garantiza que, aunque el dólar pueda moverse inicialmente, existen las bases para que se estabilice”.

