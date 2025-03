Gobierno de Trump invoca el privilegio de secretos de Estado para información de vuelos de deportación solicitada por juez

“Si los aviones llevaban a un terrorista del Tren de Aragua o a 1.000, o si los aviones hicieron una parada o diez, simplemente no tiene relevancia en ningún problema legal relevante”, escribieron los funcionarios. “La necesidad de información adicional aquí no es meramente ‘dudosa’, … o ‘trivial’, … es inexistente. El Poder Ejecutivo no violó ninguna orden válida a través de sus acciones, y el Tribunal tiene todo lo que necesita para evaluar el cumplimiento”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.