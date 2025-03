23andMe está en quiebra y busca vender los datos genéticos de sus clientes; te explicamos cómo eliminarlos

Existe una ley federal, la Ley de No Discriminación por Información Genética, que prohíbe a los empleadores y a las compañías de seguros médicos discriminar con base en la información genética, pero la ley no es infalible y no se aplica a las compañías de seguros de vida ni a otros tipos de servicios, afirmó Prince.

