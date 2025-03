En el limbo y sin jurisdicción: el panorama de los deportados por EE.UU. a El Salvador

Los detenidos, cuyos nombres no han sido divulgados oficialmente, no han sido acusados formalmente en tribunal alguno ni condenados. Sin embargo, algunos familiares han reconocido a algunos de los deportados en los videos del traslado a El Salvador y aseguraron a CNN que no tienen vinculación con el Tren de Aragua.

“La Constitución salvadoreña no ha previsto esta situación, pero además no hay ninguna ley que autorice al sistema carcelario a recibir detenidos, procesados o condenados de otras nacionalidades, lo que deja a los deportados en un limbo, porque no se sabe bajo jurisdicción de qué Estado están, si de EE.UU., que fue el país que los detuvo, o del Estado salvadoreño porque físicamente están en su territorio”, dijo a CNN el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

