En video viral una madre cuenta que la aerolínea le indicó desconectar a su hijo del respirador antes del despegue

“Una vez que nos sentamos, un auxiliar de vuelo se me acercó y me dijo que debía desconectar a mi hijo del respirador y del concentrador de oxígeno portátil, ya que debían estar seguros para el despegue”, dijo. “Le expliqué que no podía desconectar a mi hijo de esos equipos porque eran los que mantenían con vida”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.