Cinco consejos para afrontar la pubertad temprana en la era de las redes sociales, según una pediatra

“(La endocrinóloga pediátrica e investigadora) Louise Greenspan afirma que el primer signo de la pubertad no es el desarrollo mamario ni el crecimiento del pene y los testículos. Es como un portazo. Me encanta esa frase; es totalmente cierta”, dijo. “Es decir, todas esas hormonas subiendo y bajando, recorriendo el cerebro y cambiando la forma en que el cerebro siente y reacciona; tiene que ser un preludio para los problemas de salud mental si no hablamos de ello”.

Pero no fue hasta que sus propios hijos llegaron a la adolescencia que se dio cuenta de que no había suficiente información disponible. “Mis hijos entraron en la pubertad y me quedó muy claro que necesitábamos mucho más que mi pequeño libro y los pequeños libros de todos los demás”, comentó.

Natterson, pediatra, es autora de la serie actualizada y exitosa para niñas, “ The Care and Keeping of You ”, y del volumen posterior para niños, “ Guy Stuff ”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.