Esteban Paulón: La inflación “se mide sobre una base errónea que hay que modificar porque afecta a trabajadores y jubilados”

Esteban Paulón destacó que “también afecta a los asalariados registrados que las paritarias se calculan sobre esto también. Si se dice que las paritarias no deben superar la inflación no es lo mismo que sea el 2 a que sea el 3%. Estos 16% de diferencia no son psicológicos, son una base de cálculo errónea”.

Consultado si este es el motivo por el que baja el índice de inflación pero no se percibe en los gastos, el diputado santafesino afirmó que “el INDEC mide bien, no hay manipulación de los datos pero mide sobre un consumo que ya no existe más” .

En CNN Primera Mañana, afirmó que “el índice de inflación parece un poco raro, porque muchos productos aumentan más otros bajan de precio y hay un desfasaje. La inflación se calcula por el consumo promedio del aumento de los precios de los consumos promedio de una familia, la Canasta de Consumo que son muchos productos, carne, leche, verduras, servicios, agua, gas, etc, está confeccionado por una canasta de lo que consumíamos en 2004 . Hace 20 años no había wifi, celulares, pagábamos menos los servicios, y ahora se miden cosas inéditas como cuanto aumenta un televisor de tubo. Hay productos que no existen más, Si la carne aumenta 10 y el televiso de tuvo 0 nos va a dar un promedio menor”.

