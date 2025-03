Robert F. Kennedy Jr. dice que el sebo de res es más saludable que los aceites de semillas. ¿Tiene razón?

Pero el debate, que a menudo se desarrolla en redes sociales, es complejo. No todos los aceites vegetales son aceites de semillas. El aceite de oliva y el aceite de aguacate, por ejemplo, son grasas vegetales extraídas de la pulpa, no de la semilla. Y el sebo no es la única grasa animal: la mantequilla, la manteca de cerdo y el ghee también pertenecen a esa categoría. E independientemente de la grasa para cocinar que elija, no debería consumirla en exceso, según los expertos, especialmente en frituras.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.