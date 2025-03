Detienen en Colombia a un presunto líder de la pandilla 18 Revolucionarios, buscado en El Salvador

Pintor Rodríguez, de acuerdo con la Policía, prometía a las familias de los detenidos obtener su liberación a cambio de cantidades que iban de los US$ 2.000 a los US$ 25.000. En total, habría estafado a varias personas por US$ 100.000.

