Juan Carlos Nani y la inundación en Bahía Blanca: “Perdí todo, estuve dos días con los pies en el agua”

A pesar del drama que le toca vivir, Nani destacó la solidaridad de sus amigos y conocidos. “Tengo amigos que me están ayudando y la verdad que no pensaba que tenía tantos. A cada rato me llaman, me ponen algo de plata en la cuenta y nos vamos manejando”, contó.

